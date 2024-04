Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,85%)

agenzia

Prosegue la svalutazione dello yen su dollaro ed euro

TOKYO, 24 APR – La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in rialzo, prendendo spunto dalla fase di ripresa della tecnologia Usa e in attesa delle indicazioni dalla Banca del Giappone, in riunione a partire da domani. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,85% a quota 37.871,89, aggiungendo 319 punti. Sul mercato valutario prosegue l’indebolimento dello yen, sul dollaro a 154,70 e sull’euro a 165,60.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA