Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,95%)

agenzia

Lo yen arresta la fase di apprezzamento sul dollaro

TOKYO, 24 APR – La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l’ottimismo di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell’amministrazione Trump sui dazi a livello globale. In apertura l’indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull’euro, a un valore di 162,20

