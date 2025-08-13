Borsa Tokyo chiusura a livelli record (+1,30%)

agenzia

Per la prima volta sopra quota 43mila. Segue rally Wall Street

TOKYOJITO-RI, 13 AGO – La Borsa di Tokyo aggiorna il record superando per la prima volta quota 43mila, dopo le indicazioni rassicuranti dall’inflazione Usa e la tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti, in materia di dazi, decisa nei giorni scorsi. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell’1,30%, a quota 43.274,67, e un guadagno di 556 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene debole sul dollaro, a 147,60, e a 172.80 sull’euro.

