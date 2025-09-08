agenzia
Borsa Tokyo: chiusura in netto aumento (+1,45%)
Ottimismo su nuove misure di stimolo in attesa di nuovo governo
TOKYO, 08 SET – La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in sostenuto rialzo, con gli investitori che anticipano l’entrata in vigore di nuovi stimoli fiscali con l’arrivo di una nuova amministrazione, dopo le dimissioni del premier Shigeru Ishiba, nel fine settimana. Il Nikkei segna un aumento dell’1,45%, a quota 43.643,81, aggiungendo 625 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a deprezzarsi sul dollaro, poco sotto a 148, e a sull’euro a 173,30.
