Borsa Tokyo: Nikkei +9,13% secondo rialzo di sempre

Indice Nikkei brinda alla pausa sui dazi

TOKYO, 10 APR – La Borsa di Tokyo conclude la seduta in sostenuto rialzo, in recupero dai minimi in un anno e mezzo, in scia alla accelerazione del mercato azionario Usa, brindando alla pausa sui dazi decisa in extremis dal presidente americano Trump, nonostante le tensioni sul commercio globale ancora presenti tra Cina e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna il secondo maggiore rialzo giornaliero di sempre, con un guadagno del 9,13%, a quota 34.609, e un aumento di quasi 2.900 punti, trainata dalla tecnologia e dal comparto auto. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a quota 146,90, così come sull’euro a 161,10.

