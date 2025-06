Borsa:Asia in rialzo sulle attese del colloquio Trump-Xi Jinping

agenzia

Tokyo piatta, Shanghai +0,4%, Hong Kong +1,4%

MILANO, 03 GIU – I titoli asiatici sono saliti sulle attese di un possibile colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Cina Xi Jinping che potrebbe ridurre le tensioni commerciali. Il Giappone, in controcorrente, scivola in calo sul finale di seduta, appesantita da Recruit (-2%) che ha annunciato un riassetto ai vertici. Bene Shanghai (+0,43%), Shenzhen (+0,54%), Hong Kong (+1,4%) e Taiwan (+0,5%). I mercati sudcoreani sono rimasti chiusi per le elezioni presidenziali. Intanto i futures sugli indici europei salgono; sul mercato delle materie prime gas e petrolio sono in rialzo e l’oro estende il suo rialzo.

