Francoforte +0,6%, Londra +0,24%, Parigi +0,05%

MILANO, 07 NOV – L’effetto Trump sembra ‘digerito’ e la crisi di Governo in Germania per ora non pesa sugli indici delle Borse in Europa. L’avvio è in rialzo con Francoforte in progresso dello 0,6%, Londra dello 0,24%, Madrid dello 0,38% e Parigi appena sopra la parità (+0,05%).

