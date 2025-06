Borsa:girano in calo in Europa con la crisi di governo in Olanda

agenzia

Parigi -0,15%, Francoforte -0,15%, Milano -0,5%

MILANO, 03 GIU – Cade il governo in Olanda e i timori di turbolenze politiche pesano sulle Borse in Europa, che girano tutte in calo. Parigi cede lo 0,15%, Francoforte lo 0,15%, Milano lo 0,5 per cento. E’ solo una, l’ennesima notizia che alimenta l’incertezza che si affianca ai dati negativi sul settore manifatturiero cinese, alle previsioni dell’Ocse sull’economia e ai timori per i dazi minacciati da Trump.

