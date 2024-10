++ Borse Europa giù col Medioriente, corrono petrolio e oro ++

agenzia

Milano e Parigi cedono l'1%

MILANO, 01 OTT – Si appesantiscono le Borse europee in scia al pericolo, denunciato dalla Casa Bianca, di un “imminente” attacco missilistico dell’Iran contro Israele. Milano e Parigi cedono l’1%, Francoforte lo 0,7% mentre Londra si mantiene appena sopra la parità (+0,1%). Ancora peggio fa Wall Street, dove il Nasdaq perde l’1,9% e l’S&P 500 l’1,2%. Il rischio di un’escalation fa schizzare le quotazioni del petrolio, in forte calo fino al primo pomeriggio, e ora in rialzo di quasi il 3%, con il Wti che avanza del 2,9% a 70,15 dollari al barile e il Brent del 2,7% a 73,62 dollari. Bene anche l’oro che avanza dello 0,5%, a 2.664 dollari l’oncia.

