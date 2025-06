agenzia

Autorizzazione di spesa sul tavolo del cdm

ROMA, 20 GIU – Nel Dl per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e infrastrutture, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, è prevista un’autorizzazione di spesa di 228 milioni di euro in materia di sport. Lo si legge in una bozza del decreto.

