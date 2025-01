Bozza Semplificazione Ue, ‘stress test su tutte le leggi’

agenzia

"L'ambizione è di rivedere l'intero acquis"

BRUXELLES, 30 GEN – Tra le misure indicate dalla Commissione Ue per la semplificazione ci sarà anche uno “stress test graduale dello stock legislativo Ue”, con “l’ambizione di rivedere l’intero acquis dell’Ue per catturarne gli impatti cumulativi e semplificarlo”, “promuovendo il raggiungimento degli obiettivi politici”. E’ quanto emerge da una bozza vista dall’ANSA della ‘Comunicazione sull’attuazione e la semplificazione’ che sarà presentata dall’esecutivo comunitario il 26 febbraio assieme alla ‘proposta omnibus’, e che nelle prossime settimane potrà dunque essere rivista anche in modo significativo.

