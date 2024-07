Bper, accordo su ricambio generazionale e premio aziendale

agenzia

Fabi, firmati accordi, 615 uscite volontarie, 460 nuovi posti

ROMA, 13 LUG – Ricambio generazione in Bper, con 615 uscite su base volontaria e 460 nuovi posti di lavoro. Definito il premio aziendale (Vap) del 2024, da 1.850 euro complessivi (1.400 cash e 450 in welfare). E novità per la formazione e per il clima aziendale. È questo, in sintesi, il frutto di due accordi firmati nella primissima mattinata di oggi dai sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con i rappresentanti del gruppo Bper. Lo annuncia la Fabi in una nota. Il primo accordo sul ricambio generazionale, è una estensione di quello firmato il 23 dicembre scorso. Si tratta di ulteriori 615 uscite che saranno scaglionate nel corso del 2025 e che oggi lavorano in tutte le aziende del gruppo che applicano il contratto Abi. Sono confermate tutte le condizioni del precedente accordo e le garanzie in caso di modifiche al regime pensionistico. È concordata l’assunzione di 308 nuovi dipendenti a tempo indeterminato e la stabilizzazione di 152 lavoratrici/lavoratori oggi presenti con contratti di somministrazione e/o a tempo determinato. Nell’accordo sono inoltre contenute importanti previsioni relative alla formazione del personale ed una specifica norma che affronta il tema del moving. Nel corso delle trattative si sono individuati ulteriori futuri tavoli di confronto (mobilità, part time, flessibilità oraria, inquadramenti, ecc) tra i quali quello proposto dalla Fabi sul clima aziendale e sulle sue conseguenze psico-sociali da affiancare al tema sempre attuale delle pressioni commerciali. «Ancora una volta risultano determinanti l’unità del tavolo sindacale unitario e la volontà delle parti di raggiungere i giusti equilibri tra le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e dei processi aziendali in atto. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come la via del confronto e la ricerca di obiettivi condivisibili sia l’unica in grado di garantire il raggiungimento di risultati consolidati ed utili per chi rappresentiamo, ma anche della creazione di condizioni indispensabili per una crescita sana del valore aziendale» commenta la coordinatrice Fabi, nel gruppo Bper, Antonella Sboro.

