Brembo completa l’acquisizione di Ohlins racing

agenzia

Il valore della transazione è di 405 milioni di dollari

MILANO, 02 GEN – Brembo ha completato l’acquisizione di Öhlins Racing, società che opera nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. L’acquisizione era stata annunciata l’11 ottobre 2024. Il valore della transazione corrisponde a un enterprise value di 405 milioni di dollari (392,32 milioni di euro), su base cash & debt free, ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili, che si completeranno nei prossimi 135 giorni. Il pagamento del corrispettivo è stato eseguito utilizzando interamente la liquidità disponibile. L’operazione è la più grande acquisizione nella storia di Brembo e rafforza ulteriormente il portfolio di brand del Gruppo. Con l’aggiunta di Öhlins, Brembo espande la propria offerta per il mercato automotive, consolidando il suo ruolo di solution provider di soluzioni integrate e intelligenti per i clienti.

