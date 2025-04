Brembo inaugura a Shanghai il primo Inspiration Lab in Asia

agenzia

Centro per sviluppo software e intelligenza artificiale

MILANO, 21 APR – Brembo ha inaugurato a Shanghai il suo primo Inspiration Lab in Asia. Il Brembo Inspiration Lab si focalizzerà sul rafforzamento delle competenze dell’azienda nello sviluppo di software, nelle applicazioni di intelligenza artificiale e nella data science, segnando un ulteriore passo avanti nella trasformazione del gruppo in solution provider. Il nuovo Inspiration Lab entra a far parte del network globale di innovazione del gruppo, unendosi al Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley e ai dieci centri di ricerca e sviluppo presenti nel mondo. In quanto centro di eccellenza di Brembo in Cina, l’Inspiration Lab di Shanghai favorirà collaborazioni con università di primo livello, startup innovative e partner industriali strategici per sviluppare soluzioni all’avanguardia in grado di accelerare la competitività dei clienti del gruppo a livello globale. Il Brembo Inspiration Lab di Shanghai è il “centro di eccellenza in Cina dedicato alla nostra strategia digitale globale”, afferma Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo. “L’industria automotive – aggiunge – sta evolvendo e noi stiamo integrando i nostri più avanzati sistemi frenanti con soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale, per definire un nuovo standard nell’esperienza di guida, puntando su sicurezza e comfort. Il Brembo Inspiration Lab contribuirà a realizzare la nostra visione di un futuro senza incidenti, in cui conducenti, passeggeri e pedoni possano godere di una completa tranquillità”.

