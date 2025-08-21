Brioschi vola in Borsa (+4%) con lo sgombero del Leonka

agenzia

La società della famiglia Cabassi che controlla l'immobile

MILANO, 21 AGO – Vola in Borsa Brioschi, la società immobiliare della famiglia Cabassi che controlla L’Orologio, proprietaria dell’immobile a Milano occupato dal Centro Sociale Leoncavallo. Il titolo guadagna il 4,24% a 0,06 euro. Sugli scudi anche Bastogi (+1,29% a 0,63 euro) che a sua volta controlla il 50,6% di Brioschi. Nella relazione di bilancio 2024 Brioschi ricostruisce la vicenda dell’immobile di via Watteau a Milano, che a bilancio è valutato 2.644.000 euro. La proprietaria è L’Orologio (controllata al 100% da Brioschi) che nel marzo 2001 ha citato in giudizio gli occupanti abusivi. Il Tribunale di Milano nel 2003 ha pronunciato nei confronti dell’associazione Mamme del Leoncavallo la condanna al rilascio dell’immobile, confermata in Corte d’Appello e poi in cassazione. Dal 2005 “ad oggi – si legge nella relazione pubblicata a maggio scorso – sono stati effettuati 131 accessi da parte dell’ufficiale giudiziario, tutti con esito negativo, e ciò in considerazione del mancato intervento della Forza Pubblica, pur regolarmente richiesta e avvisata. La data del prossimo accesso è stata fissata per il giorno 15 maggio 2025”. La società ha citato in giudizio la presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ministero dell’Interno per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti “in dipendenza del ripetuto, mancato intervento della Forza Pubblica” con un danno, secondo una consulenza tecnica disposta dal tribunale, di oltre 10 milioni di euro che è stata, dopo il ricorso del ministero, ridotta a un risarcimento di 3.039.150,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo (che il ministero dell’Interno, ricevuta la notifica del titolo esecutivo, ha pagato).

