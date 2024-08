Bri,prezzi case in lieve in ripresa nel mondo, male la Cina

agenzia

In Italia pesante passivo rispetto a crisi finanziaria 2007

ROMA, 29 AGO – Segnali di ripresa, nel mondo, per i prezzi degli abitazioni nel primo trimestre dell’anno con alcuni paesi in crescita come Spagna, Grecia e Portogallo mentre calano ancora in Germania e restano stabili in Italia la quale però sconta ancora uno dei peggiori passivi (-29%) rispetto ai livelli seguiti alla crisi finanziaria del 2007-2009 e anche del pre Covid. Male l’Asia, trainata dai ribassi della Cina. L’indice calcolato dalla Bri, la ‘banca centrale delle banche centrali’, è infatti sceso dell’1% (anno su anno) a prezzi reali contro il -1,2% del trimestre precedente. “In oltre la metà dei paesi – scrive la banca basata a Basilea – i prezzi reali sono saliti con una grande eterogeneità fra paese e paese”. L’indice è ancora al di sopra dei livelli post crisi finanziaria (tranne appunto per alcuni come l’Italia) del 23% e del 5% pre-Covid. Fra le peggiori perfomance di inizio 2024, il rapporto segnala il calo del 5% in Cina, del 6% in Corea e del 13% a Hong Kong. Nei paesi avanzati in positivo gli Stati Uniti ma ribassi in Regno Unito (-4%), Germania (-8%) e Francia (-7%).

