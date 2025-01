Brunetta, al Cnel Osservatorio sull’intelligenza artificiale

agenzia

'Per un database delle applicazioni di tipo partecipativo'

ROMA, 24 GEN – Una banca dati delle “applicazioni dell’intelligenza artificiale concrete nelle imprese, nei servizi, nella nostra vita di tutti i giorni”. È il progetto presentato dal presidente del Cnel, Renato Brunetta, all’evento Intelligenza artificiale e relazioni industriali, organizzato con il Comitato economico e sociale europeo (Cese). “Vogliamo lanciare al Cnel un Osservatorio – che chiameremo Opera – finalizzato alla creazione di un database di casi aziendali di applicazione dell’IA di tipo partecipativo, cioè che prevedano il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti finali e delle comunità nei processi di sviluppo, implementazione e utilizzo”, ha spiegato il presidente. “Vogliamo monitorare e analizzare le applicazioni dell’IA con un forum permanente di dialogo con i principali attori delle relazioni industriali, per discutere le opportunità e le sfide poste dall’adozione dell’IA e per favorire lo scambio di buone pratiche e di proposte con gli stakeholder istituzionali. È un progetto aperto e inclusivo, pronto a favorire anche scambi internazionali, in collaborazione con il Cese e i Ces nazionali che desiderano partecipare”, ha detto Brunnetta.

