Bruxelles apre infrazione contro Madrid per Opa Bbva su Sabadell

agenzia

CE ha annunciato l'apertura della procedura, che non blocca Opa

MADRID, 17 LUG – Bruxelles ha avviato una procedura di infrazione contro la Spagna a seguito dell’autorizzazione data dal governo iberico all’operazione di pubblico acquisto (Opa) di Bbva sul Banco Sabadell, a condizione che le due entità si mantengano separate per tre anni. La Commissione Europea contesta le norme spagnole che conferiscono al governo “poteri illimitati per intervenire in fusioni e acquisizioni bancarie”, ritenendo che ciò violi le competenze esclusive della Banca centrale europea (Bce) e dei supervisori nazionali, segnalano fonti comunitarie riprese dai media iberici, fra cui l’agenzia Europa Press. Secondo Bruxelles, tali poteri discrezionali costituiscono “restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e di movimenti di capitali”. Sebbene il ministro dell’Economia, Carlos Cuerpo, abbia difeso l’operato del governo. la Commissione aveva già annunciato possibili azioni, come dimostrato da un precedente processo informale (EU Pilot) avviato a fine 2024. La Spagna ha ora due mesi per rispondere alla lettera di contestazioni di Bruxelles. Il mancato adeguamento legislativo potrebbe portare a sanzioni, dato che la Commissione si impegna a “eliminare qualsiasi restrizione ingiustificata al mercato unico imposta dagli Stati membri”. La proceduta di infrazione, tuttavia, non blocca il processo dell’Opa in corso, segnala Europa Press.

