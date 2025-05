Burberry in rosso, a rischio licenziamento 1.700 dipendenti

agenzia

Esercizio chiude in perdita di quasi 100 milioni di dollari

ROMA, 14 MAG – Burberry potrebbe licenziare quasi un quinto dei dipendenti a livello globale nei prossimi due anni. Lo ha annunciato lo stesso marchio britannico, comunicando conti in rosso nei 12 mesi fino a marzo 2025. La perdita netta si è attestata a 75 milioni di sterline (99,8 milioni di dollari) nei 12 mesi fino alla fine di marzo, rispetto a un utile di 270 milioni di sterline dell’anno precedente. Sono state quindi annunciate misure di riduzione dei costi, con l’obiettivo di un ulteriore risparmio di 60 milioni di sterline entro il 2027, che avrebbe un impatto su circa il 18% della forza lavoro, ovvero 1.700 persone. Anche il fatturato è diminuito del 17%, attestandosi a 2,46 miliardi di sterline. “Sebbene operi in un contesto macroeconomico difficile e siamo ancora nelle prime fasi della nostra ripresa, sono più ottimista che mai sul fatto che i giorni migliori per Burberry debbano ancora venire”, ha dichiarato l’amministratore delegato Joshua Schulman. Schulman è stato nominato ceo a luglio, in sostituzione di Jonathan Akeroyd, con l’impegno di riconquistare la clientela con una rinnovata attenzione ai capispalla, compresi i famosi trench. Il gruppo ha anche avvertito che il contesto economico è diventato “più incerto alla luce degli sviluppi geopolitici”.

