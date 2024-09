Busitalia presenta con QBuzz a Innotrans bus a guida autonoma

agenzia

Mezzo è ancora un prototipo, nel giro di 2 anni sperimentazione

BERLINO, 26 SET – Busitalia, in collaborazione con l’olandese QBuzz, ha presentato a Innotrans a Berlino il bus a guida autonoma. Sviluppato per rispondere a diverse “sfide chiave” del settore dei trasporti, tra cui l’aumento della domanda di mobilità e la necessità di ridurre i costi operativi, “i bus sono dotati di autopilota retrofit a basso costo e di tecnologie all’avanguardia, come i sensori ad alta affidabilità, quattro in tutto, e un sistema di controllo drive-by-wire”, è stato spiegato durante la presentazione. “La sicurezza verrà sempre sopra ogni cosa”, ha rassicurato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. “Al momento il bus è ancora un prototipo, nel giro di due anni sarà fatta la sperimentazione su strada in un’area protetta a Groningen in Olanda, ha spiegato Stefano Bonora, a.d di Busitalia, aggiungendo che l’obiettivo “è creare un sistema nostro, un software, che possa essere adattato a qualsiasi tipologia di bus”. Busitalia e QBuzz, società controllata al 100% dal gruppo italiano, puntano “a sviluppare soluzioni che permettano di integrare il trasporto autonomo nei servizi di trasporto pubblico entro il 2040” migliorando l’efficienza e “riducendo l’impatto ambientale”.

