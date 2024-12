Butti, ‘6 milioni in 3 anni per bicentenario Alessandro Volta’

agenzia

Al vaglio anche una fiction televisiva sull'inventore della pila

MILANO, 21 DIC – Il governo ha stanziato 6 milioni di euro per il bicentenario di Alessandro Volta tra il 2025 e il 2027. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Butti sottolineando che “la città di Como si prepara a rendere omaggio al grande scienziato che ha rivoluzionato il mondo con l’invenzione della pila elettrica, in occasione del bicentenario della sua morte”. Le celebrazioni si estenderanno dal 2025 al 2027 e rappresentano “un progetto di straordinaria importanza non solo per il nostro territorio, ma per l’intero Paese”. “Grazie all’intenso lavoro portato avanti negli scorsi mesi – aggiunge Butti – il progetto finanziario e di governance che garantirà la realizzazione delle Celebrazioni è nella legge di bilancio” con un budget di 2 milioni all’anno per il triennio 2025-2027. In programma a Como “eventi, mostre, iniziative didattiche e culturali di respiro internazionale”, che trasformeranno il capoluogo lariano in un “centro di eccellenza per la scienza e la cultura”. “Alessandro Volta – spiega Butti – non è solo una figura storica, è un simbolo del genio italiano e della capacità di coniugare scienza e creatività”. “Per questo – prosegue – oltre agli eventi già annunciati, tra cui una grande mostra interattiva e conferenze internazionali sui temi dell’energia e dell’innovazione, stiamo valutando la realizzazione di una fiction televisiva che racconti la vita e le scoperte di Volta, con l’obiettivo di avvicinare ancora più persone al suo straordinario contributo all’umanità”. Un Comitato Nazionale, composto seguendo “indicazioni dal mondo scientifico, universitario e industriale”, guiderà l’organizzazione delle Celebrazioni, che saranno “all’altezza dell’eredità di Volta” e rafforzeranno “l’identità culturale e scientifica” di Como “proiettandola su un palcoscenico internazionale”.

