Byd incontra i fornitori italiani per auto prodotte in Ue

agenzia

Altavilla: 'filiera competitiva e competente, è da valorizzare'

TORINO, 10 FEB – Byd incontrerà il 20 e 21 febbraio al Mauto di Torino circa 300 fornitori italiani con l’obiettivo di assegnare le forniture per i circa 500mila veicoli che saranno prodotti in Europa negli stabilimenti in Ungheria, operativo da ottobre 2025, e in Turchia, che sarà inaugurato a marzo 2026. All’incontro saranno presenti l’advisor per l’Europa di Byd Alfredo Altavilla, il responsabile acquisti del gruppo Byd, e un rappresentante del Mimit. “I posti sono quasi esauriti (500 in totale ma i fornitori più grandi sono presenti in due). Byd è un’azienda verticalizzata, ma con 5 stabilimenti in giro per il mondo hai bisogno di fornitori locali. E le filiere italiane esistenti – dice Altavilla – sono competitive e competenti e lo hanno dimostrato con le forniture alle case auto tedesche. E sono da valorizzare, soprattutto in questa fase in cui sono scariche di volumi. Una filiera competitiva conviene a tutti”. Sull’importo delle commesse, Altavilla si è limitato a indicare “diversi miliardi”. All’incontro saranno presenti vari fornitori dagli stampaggi, agli ingranaggi, interni, software, freni e pneumatici.

