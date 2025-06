Byd sbarca a Catania: nuova sfida per il marchio cinese leader mondiale delle auto elettriche

AUTOMOTIVE

Uno showroom innovativo aperto dall'imprenditore ragusano Sergio Tumino

Sergio Tumino ha inaugurato a Catania uno showroom innovativo mettendo in vetrina BYD, il marchio della società cinese dell’automotive elettrica che debutta nel mercato domestico. «E’ una sfida raccolta tre anni fa. BYD era conosciuta e apprezzata soprattutto come società produttrice di batterie, accumulatori e pannelli fotovoltaici, oggi si sta imponendo nel campo dei nuovi veicoli».

Per l’imprenditore ragusano è un altro ambito traguardo che ne consolida la presenza nella nostra città con l’apertura del secondo showroom a Catania, dopo quello di Corso delle Province e rafforza l’impegno verso una mobilità tecnologica e proiettata al futuro.

L’apertura del punto vendita BYD – leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e plug-in, con oltre 3 milioni di veicoli venduti a livello globale nel solo 2023 – rappresenta un passo strategico nell’evoluzione di ST Sergio Tumino, da sempre attento all’innovazione e alle esigenze del mercato contemporaneo. La scelta di Catania non è casuale. «Oggi Catania è tornata ad essere la Milano del Sud degli anni Sessanta – dice l’imprenditore – è viva commercialmente e sempre più imprese decidono di investirvi come hanno fatto nel corso degli ultimi anni STMicroelectronics, 3Sun di Enel e altre grandi compagnie multinazionali».

Il brand

Fondata nel 1995, BYD è presente in oltre 70 Paesi e 6 continenti, con una gamma di modelli 100% elettrici che coniugano efficienza, design e tecnologia avanzata. Il brand è riconosciuto a livello internazionale per il ruolo pionieristico nello sviluppo di batterie al litio-ferro-fosfato (Blade battery), sistemi di propulsione elettrica integrata e soluzioni di mobilità a emissioni zero.

All’inaugurazione dello showroom, ha preso parte il management di BYD Italia, tra i protagonisti della diffusione del marchio sul territorio nazionale: Roberto Di Nardo, Sales Director, Alessandro Berni, Regional Sales Manager e Ilaria Gatti, Dealer Marketing Manager.