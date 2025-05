Cala il prezzo della benzina, self a 1,704 euro al litro

agenzia

Benzina servito a 1,850 euro al litro

ROMA, 05 MAG – Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti: in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 4 maggio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,704 euro al litro (1,706 la rilevazione del primo maggio), con le compagnie tra 1,691 e 1,719 euro al litro (no logo 1,701). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,598 euro al litro (rispetto a 1,600), con i diversi marchi tra 1,578 e 1,621 euro al litro (no logo 1,591). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,850 euro al litro (1,852 il valore del primo maggio), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,782 e 1,926 euro al litro (no logo 1,761). La media del diesel servito è 1,743 euro al litro (contro 1,746), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,672 e 1,828 euro al litro (no logo 1,651). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,737 e 0,753 euro al litro (no logo 0,723). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,462 a 1,535 euro al kg (no logo 1,463).

