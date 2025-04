‘Calano le vendite di Tesla in Usa, -9% nei primi tre mesi’

agenzia

Ma il mercato cresce, sulla società pesa Musk

NEW YORK, 11 APR – Le vendite di Tesla negli Stati Unti sono calate del 9% nei primi tre mesi dell’anno nonostante la crescita del mercato delle auto elettriche. Lo riporta il New York Times citando un rapporto della società di consulenza Cox Automotive, secondo la quale nel primo trimestre le vendite di vetture elettriche sono aumentate del 11%. Tesla continua a dominare il mercato, ma la sua quota è scesa al 44% dal 51% dello scorso anno. A pesare su Tesla, secondo gli analisti, è in parte il ruolo di Elon Musk nell’amministrazione Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA