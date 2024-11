Calcio: Udinese tra i 7 club invitati da Eca a Cop29 di Baku

agenzia

Magda Pozzo ha firmato il Patto per il clima

UDINE, 16 NOV – Udinese Calcio continua a essere in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico. Il Club friulano è tra i sette a livello mondiale che hanno partecipato all’evento dell’Eca per la Cop29 di Baku, Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il più grande forum al mondo sul tema, che mira a ottenere una riduzione rapida delle emissioni. E’ la prima partecipazione storica a questa conferenza per il mondo del calcio e per l’Eca. L’Udinese è stata scelta insieme con altri sei club europei di primo livello – Atletico Madrid, Real Betis, Liverpool, Porto, Qarabag FK e Tottenham Hotspur – grazie all’impegno sociale e ambientale che, negli ultimi anni, ha dato origine a numerosi progetti come il parco solare che alimenterà il Bluenergy Stadium, un esempio unico nel suo genere in Italia. Udinese Calcio, che fa parte del gruppo di lavoro dell’Eca sulla sostenibilità, è stata tra i firmatari della dichiarazione fondativa del Patto per il clima tra i club calcistici, sottoscrivendo l’impegno a lottare contro il cambiamento climatico e a implementare azioni per un futuro sostenibile. A Baku, Magda Pozzo, marketing strategies della società, ha illustrato tutte le attività ambientali e sociali grazie alle quali il club è diventato un esempio globale: dal progetto di primo stadio a zero emissioni di carbonio in Italia, alle divise da gioco che, fin dal 2020, vengono realizzate da Macron con tessuto ecosostenibile. “Siamo orgogliosi di aver partecipato alla Cop29 e di aver firmato la dichiarazione fondativa del Patto per il clima tra i club calcistici – ha dichiarato Magda Pozzo – Questa scelta rafforza ulteriormente il nostro impegno e la nostra collaborazione con l’Eca, la Uef e le Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA