Calderone, ‘assegno di inclusione a quasi 700mila nuclei’

agenzia

Ministra del Lavoro, 'lavoriamo al superamento del click-day'

ROMA, 06 GIU – L’assegno di inclusione “oggi ha raggiunto quasi 700mila nuclei familiari, quindi siamo praticamente al target annuale”: lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo in videocollegamento alla presentazione della nuova social card ‘Dedicata a te’. “L’assegno, ha detto, ha ancora la caratteristica di dare un sostegno a chi ha delle fragilità”, ma al contempo “lo fa in modo oculato, rispetto a quelli che erano invece altri strumenti, come il reddito di cittadinanza”. “Ogni pratica di concessione viene controllata prima con una sinergia tra ministero del Lavoro e Inps e tutti gli altri”. “Stiamo lavorando sul superamento del click day che è una procedura informatica che si presta a situazioni di difficile gestione nell’ identificazione delle persone che poi entrano in Italia”, ha annunciato commentando i casi di irregolarità rilevati nel decreto flussi. In Fvg, in particolare, è stato rilevato che su circa duemila istanze ricevute a marzo, quasi la metà erano false.

