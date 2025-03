Calderone, ‘da Landini e Schlein solo insulti’

agenzia

Espressione infelice. Segretaria Pd risponderà in sedi opportune

ROMA, 26 MAR – “Elly Schlein ha usato un’espressione molto grave, oltre che infelice, e ne risponderà nelle sedi opportune. L’Italia non merita un dibattito pubblico di così infimo livello, con il segretario di un partito che insulta un ministro o il segretario di un sindacato come Maurizio Landini che offende un’intera categoria professionale per attaccare un ministro. Colgo l’occasione per ricordare a entrambi che sono orgogliosamente il ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Meloni, il quale ha raggiunto il record di occupati e ha visto il calo della disoccupazione, che in questi due anni ha visto la crescita dei posti di lavoro stabili e contemporaneamente il crollo dei contratti a termine. I nostri risultati contro la loro propaganda”. Lo afferma in una nota il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

