Calderone, ‘i dati occupazionali ci premiano’

agenzia

'Aver tolto il reddito di cittadinanza ha dato la scossa'

BOLOGNA, 21 SET – “I dati occupazionali ci dicono bene, ci dice bene la situazione dell’economia italiana, anche i mercati ci dicono positivamente”. Questo anche grazie “a scelte rigorose e in controtendenza con l’immagine” che a livello internazionale c’è dell’Italia, “di un paese cicala e non formica”. Si dimostra “che aver affrontato una politica attenta alla spesa dà fiducia ai mercati, agli investitori, alle imprese”. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, intervistata al Festival di Open, a Parma. “Da ottobre 2022 a oggi abbiamo recuperato due punti percentuali di disoccupazione, la situazione sta migliorando non solo al centronord, ma al sud”. La “scelta coraggiosa di aver tolto il reddito di cittadinanza è stata la prima scossa al mercato del lavoro, su quello abbiamo costruito, dando nuove modalità di gestione”, ha aggiunto la ministra.

