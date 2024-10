Calderone, ‘i luoghi di lavoro devono essere luoghi di vita’

agenzia

'Addolorata per le vittime. Sicurezza è una priorità assoluta'

ROMA, 24 OTT – “Le vittime di Bologna, Lecce e Orvieto mi addolorano profondamente per la perdita di vite umane nei luoghi di lavoro, che sono e dovrebbero essere solo luoghi di vita. Esprimo la mia commossa vicinanza alle famiglie. Ribadisco che il miglioramento della cultura e delle condizioni di sicurezza, non solo sul lavoro, resta una priorità assoluta e in questo senso siamo costantemente impegnati”. Lo dichiara la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, dopo gli ultimi incidenti sul lavoro.

