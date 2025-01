Calderone, la disoccupazione ai minimi è un risultato storico

agenzia

'Il governo Meloni lo rivendica con orgoglio. Avanti fiduciosi'

ROMA, 07 GEN – “La stima diffusa oggi da Istat rileva il tasso di disoccupazione più basso dal 2004 e ormai strutturalmente inferiore alla media europea. Un risultato storico che il governo Meloni può rivendicare con orgoglio. C’è da fare ancora tanto per l’occupazione femminile e soprattutto giovanile, ma il dato odierno di Istat ci mostra anche come crescano i rapporti di lavoro stabili e diminuiscano quelli a tempo determinato”. Lo afferma in una nota la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. “Sono numeri da analizzare con attenzione, per andare avanti con rinnovata fiducia e con misure sempre più attente a chi lavora e a chi produce”, sottolinea.

