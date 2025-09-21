Calderone, la proposta sul salario minimo è inadeguata

agenzia

"Si rischia di ingessare, bisogna investire sui rinnovi"

BOLOGNA, 21 SET – La proposta dell’opposizione sul salario minimo a nove euro l’ora “è assolutamente inadeguata come risposta. Se dovessimo porre come indicatore 9 euro l’ora, come importo minimo da contratto, il rischio sarebbe notevole”. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, al festival di Open a Parma. “Prima di tutto andremmo a ingessare la dinamica salariale, con la possibilità data alle parti sociali di rinnovare i contratti e quindi agire su tutti i livelli contrattuali. Il rischio sarebbe che avvenisse il contrario, che venissero disdettati i contratti e i datori del lavoro, sapendo che quella è la norma applicassero i nove euro”, ha spiegato. “Il valore del contratto collettivo è dato da tutto quello che porta con sé: istituti aggiuntivi, garanzie, ulteriori elementi: fondi integrativi, previdenza complementare”. Discutendo solo sul salario minimo orario si rischia, per la ministra “eliminare il valore della contrattazione collettiva: in Italia abbiamo una contrattazione talmente articolata e sofisticata che fa la differenza, e consente una gestione consapevole delle relazioni industriali in azienda”. In caso contrario “avremmo un effetto depressivo”. Per Calderone bisogna invece “investire sui rinnovi contrattuali, in particolare quelli che aspettano da più tempo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA