Calderone, l’occupazione cresce ma portare più donne al lavoro

agenzia

'Impegno sulla conciliazione, devono poter scegliere'

ROMA, 08 MAR – L’occupazione “va sensibilmente meglio, c’è una buona dinamicità. Per quanto riguarda l’occupazione femminile gli indicatori sono importanti nel momento in cui ci dicono che cresce di più al Sud, così come nelle attività qualificate. Però certamente dobbiamo lavorare ancora tanto per portare al lavoro quante più donne possibili, dare loro la possibilità di lavorare e conciliare i tanti ruoli che svolgono nella società, che svolgiamo nella società”. Lo dice la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, all’iniziativa della Cisl per l’8 marzo “Donne, lavoro, futuro”, rimarcando anche la priorità dell’occupazione giovanile. “Dobbiamo tutti quanti impegnarci affinché una donna non sia costretta a fare una scelta, ma invece possa avere tante opportunità di scelta senza dover fare delle rinunce”, rimarca la ministra. “Se dovessi associare una parola, direi donna è futuro – aggiunge Calderone – perché alle donne è consegnato il futuro della nostra umanità anche per il loro ruolo genitoriale, ma è consegnato anche il futuro del mondo del lavoro che non può che passare attraverso un equilibrio che le veda pienamente protagoniste e attive rispetto a quelle che sono le scelte personali che ognuna di noi deve avere il diritto di poter fare”.

