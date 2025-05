Calderone, ‘più ispezioni impegno mantenuto’

agenzia

A breve tavoli tecnici con parti sociali sulla sicurezza

ROMA, 27 MAG – “I dati resi noti oggi dall’Ispettorato nazionale del lavoro confermano che stiamo portando avanti la strategia condivisa fin dall’inizio del mandato del governo Meloni: maggiori controlli, utilizzo della tecnologia per renderli più efficaci e investimento forte sul lavoro sicuro”: lo ha affermato in una nota la ministra del Lavoro, Marina Calderone commentando i dati diffusi oggi dall’Nl sulle ispezioni sul lavoro. “A breve – ha sottolineato – terremo i tavoli tecnici con le parti sociali per creare un progetto condiviso e concreto che punti a migliorare ancora le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando gli investimenti in prevenzione e formazione dei lavoratori e sostenendo le aziende che applicano sistemi di gestione e tutele virtuose”.

