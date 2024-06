Camera commercio cinese, ‘shock e grave delusione su dazi Ue’

agenzia

Timori che mossa Ue faccia intensificare gli attriti commerciali

PECHINO, 12 GIU – La Camera di commercio cinese presso l’Ue ha espresso “shock, grave delusione e profonda insoddisfazione” per i dazi compensativi provvisori annunciati dalla Commission sui veicoli elettrici made in China. I timori, si legge in una nota, sono legati al fatto che la mossa possa “intensificare gli attriti commerciali tra Pechino e Bruxelles, incidendo negativamente sulle relazioni economiche e commerciali” tra le due parti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA