Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si insedia il comitato per l’imprenditoria femminile

L’assemblea costitutiva

Il nuovo organo intende sostenere le donne che vogliono fare impresa favorendo la crescita di un’economia inclusiva e innovativa

Nuove opportunità per donne che vogliono fare impresa grazie al Comitato per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che si è insediato a Catania nei giorni scorsi. I lavori dell’assemblea costitutiva sono stati presieduti dal commissario straordinario Antonio Belcuore, dal segretario generale Rosario Condorelli e dalla segretaria del Comitato Giuseppina Adonia, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il rafforzamento della presenza femminile nel tessuto economico locale.

Nel corso dell’assemblea costitutiva é stato eletto il Comitato di Presidenza. A guidare il Comitato sarà la presidente Marialaura Ontario (Catania), affiancata dalle vice presidenti Ermelinda Gerardi (Siracusa) e Chiara Di Benedetto (Ragusa).

Il Comitato intende avviare un intenso programma di lavoro, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le imprenditrici locali, favorire il networking e promuovere politiche di sviluppo sostenibile ed equo. Attraverso iniziative concrete e una forte sinergia con istituzioni e associazioni di categoria, il Comitato si pone come punto di riferimento per tutte le donne che desiderano affermarsi nel mondo dell’impresa.

In Sicilia il 24% delle imprese è “rosa”

«Il nostro impegno sarà quello di sostenere e valorizzare le attività imprenditoriali femminili, favorendo la crescita di un’economia inclusiva e innovativa, basata su principi di equità e giustizia sociale – ha detto la presidente Marialaura Ontario -. In Sicilia, le imprese guidate da donne rappresentano circa il 24,38% del totale, con oltre 115.000 attività registrate. Tuttavia, negli ultimi tre anni si è registrato un calo del 3,6%, segnale che occorre rafforzare le misure di sostegno per l’imprenditoria femminile. Crediamo che il progresso non possa essere solo economico, ma debba anche rappresentare un’evoluzione culturale, intellettuale e morale. Il nostro territorio ha un grande potenziale e siamo convinte che il contributo delle donne sia essenziale non solo per il suo sviluppo, ma anche per la costruzione di una società più equa, consapevole e responsabile».

Nei prossimi mesi, il Comitato darà il via a una serie di incontri, progetti e iniziative finalizzate a rafforzare la presenza e il ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale, con particolare attenzione alla formazione, all’accesso al credito e alla creazione di nuove reti di collaborazione.