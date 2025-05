Camfin sale alla soglia del 27% in Pirelli

agenzia

Una settimana di acquisti, pari allo 0,58%, per rafforzare presa

MILANO, 23 MAG – Marco Tronchetti Provera si rafforza in Pirelli attraverso Camfin che, dopo una serie di acquisti arriva alla soglia del 27% del capitale (al 26,97%), oltre 5,85 milioni di azioni pari a circa lo 0,58% di Pirelli a un prezzo medio ponderato compreso fra 6,06 euro e 6,18 euro per azione. Il 20 maggio ha acquistato 655.000 azioni, pari allo 0,066%; il 21 maggio un milione di azioni pari allo 0,1% del capitale, il 22 maggio 1,3 milioni di azioni pari allo 0,13% e oggi, 23 maggio, comunica a Consob di aver acquistato 2,9 milioni di azioni pari allo 0,29% del capitale sociale di Pirelli. Su tutte “si estende automaticamente una garanzia costituita a presidio del finanziamento esistente, con permanenza del diritto di voto in capo a Camfin”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA