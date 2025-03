Camilli (Confindustria): “Borsa Italiana per noi è strategica”

agenzia

Puntare sempre più a rafforzamento struttura finanziaria imprese

ROMA, 14 MAR – “Borsa Italiana è per noi strategica. Ciò tanto più in un momento come l’attuale in cui è essenziale rilanciare la competitività del sistema produttivo, supportando la crescita dimensionale delle nostre imprese, che è elemento chiave per la crescita della produttività. Per questo serve puntare sempre più al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese”, sottolinea il vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, Angelo Camilli. “Negli ultimi anni – dice – si è osservato un progressivo e convincente percorso di rafforzamento dei bilanci delle aziende che hanno aumentato la loro capitalizzazione e ridotto la dipendenza dal credito bancario. Un percorso dovuto a una serie di riforme e di iniziative realizzate per favorire l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali e che va ora rilanciato. Serve agire con decisione, anche nel contesto della strategia sulla Savings and Investments Union annunciata dalla Commissione Europea, per puntare a un’ulteriore semplificazione della regolamentazione e all’eliminazione del gold plating. Sono necessarie iniziative, in particolare attraverso l’utilizzo della leva fiscale, per favorire l’afflusso sui mercati di borsa, a partire da Euronext Growth, il mercato dedicato alle pmi, di risorse provenienti investitori istituzionali pazienti e da risparmiatori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA