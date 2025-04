Campari celebrata dal Mef con una Moneta

agenzia

Lo Spiritello di Cappiello e il Duomo,simboli del brand e Milano

MILANO, 14 APR – Dopo il Francobollo ‘160 anni di Campari’ lanciato nel 2020, l’eccellenza italiana (e milanese) del brand è celebrata con una moneta emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla testa ha rappresentato il Duomo e sul suo rovescio lo Spiritello, nato dalla fantasia di Leonetto Cappiello nel 1921 e prima mascotte del gruppo. Ne saranno stampati 5mila pezzi, in argento, ha un valore di 4 euro ed è stata realizzata dall’artista-incisore Emanuele Ferretti per la Collezione Numismatica 2025. La realizzazione della Moneta coincide inoltre con il 150º anniversario dalla nascita dell’artista, che attraverso la sua arte ha dato vita a uno dei manifesti simbolo di Campari e uno dei più celebri della storia della pubblicità del XX secolo. “Non è solo un oggetto da collezione ma un manifesto di ciò che l’Italia sa essere quando unisce pubblico e privato, arte e impresa, memoria e futuro: un tributo al genio creativo italiano” ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiungendo che ‘l’omaggio alla storica azienda italiana fondata da Davide Campari è anche un riconoscimento del suo ruolo come ambasciatore del Made in Italy nel mondo, oltre che eccellenza produttiva e creativa, capace di innovare preservando la sua iconica identità’. Campari è “un orgoglio italiano, espressione di un’esperienza che sa coniugare tradizione ed innovazione, interpretando al meglio lo spirito del tempo e facendosi precursore di tendenze che hanno contraddistinto e continuano a caratterizzare la storia del nostro Paese” ha commentato Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

