“Caro gelato”, rinfrescarsi in estate costa sempre di più: prezzo in aumento del 30% dal 2021

Firenze la città più cara, Macerata ultima. I dati del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc)

C’è anche il “caro gelato” in questa estate 2025 con il caldo che scalda i consumi, cresciuti del 4% rispetto allo scorso anno ma anche i prezzi al dettaglio: che nel giro di 4 anni sono aumentati di quasi il 30%. Il costo medio del gelato in vaschetta in Italia, che si attesta oggi a 5,87 euro al chilo, contro una media di 4,54 euro del 2021.

I dati sono del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull’apposito osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali di una vaschetta di gelato da 1 kg in tutte le città italiane con quelli in vigore nel 2021.

Firenze è la città che oggi vanta il prezzo più alto del gelato, con una media di 8,05 euro al Kg, seguita da Forlì (7,68 euro), Bolzano (7,19 euro), Ravenna (7,18 euro) e Biella (7,14 euro). Sul lato opposto della classifica Macerata risulta la provincia più conveniente, con un prezzo medio di 4,55 auro al chilo, seguita da Treviso (4,56 euro) e Cuneo (4,64 euro).