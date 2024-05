Caro-spiagge: in Sicilia c’è ancora il mare più economico d’Italia, ma i prezzi salgono

i dati

Federconsumatori, in collaborazione con Fondazione Isscon, ha realizzato il monitoraggio dei prezzi 2024 delle vacanze estive in Lazio, Toscana, Liguria, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Veneto.

La nostra regione

Nella nostra Regione i prezzi sono stati rilevati nelle spiagge di Catania, Palermo e Trapani e, esattamente come l’anno scorso, la Sicilia è ancora una regione relativamente economica con tutti i prezzi sotto la media nazionale. Allo stesso tempo, però, sono tutti prezzi in crescita. Nel 2024, infatti, i prezzi siciliani sono anche di molto inferiori alla media italiana, persino la metà in alcuni casi (come gli abbonamenti annuali negli stabilimenti balneari) ma, purtroppo, sono prezzi più alti di quelli rilevati da Federconsumatori l’anno scorso. «Già l’anno scorso – ricorda il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – eravamo preoccupati per i prezzi in crescita. Quest’anno non possiamo che essere ancor più preoccupati».

Numeri a confronto