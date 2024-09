Caro-voli, il Codacons protesta per la fine di fondi per i rimborsi della Regione e Schifani risponde: «Altri 6 milioni per il bonus»

TRASPORTO AEREO

Il governatore parla di allarme infondato e di polemiche fuori luogo

Questa mattina l’associazione di consumatori Codacons ha diffuso una nota di protesta contro la Regione siciliana annunciando anche azioni nei confronti del governo Schifani dopo aver constatato che il voucher garantito a talune categorie di soggetti per i voli da e per la Sicilia, al momento, non viene erogato per mancanza di fondi. Il messaggio che si legge sulla piattaforma regionale è: “Attenzione per le istanze presentate e approvate a tutt’oggi e non ancora liquidate, si comunica che i suddetti contributi verranno erogati non appena si avrà la disponibilità finanziaria di cui si è ancora in attesa”.

«La misura introdotta da Schifani – ha detto il vice presidente regionale del Codacons Sicilia Bruno Messina – e da noi ritenuta insufficiente e inadeguata adesso costituisce l’ennesimo miraggio per i siciliani.

La risposta della Regione non si fatta attendere. E il governatore Schifani parla di allarme infondato: «Nella manovra finanziaria di assestamento di bilancio, alla quale stiamo lavorando già da tempo, abbiamo previsto uno stanziamento di sei milioni di euro che serviranno a garantire la copertura finanziaria per il bonus “caro voli” per tutto l’anno», ha detto Schifani.