Carrefour, 175 esuberi nella sede centrale di Milano

agenzia

Gruppo, ricerca minor impatto sociale sui lavoratori coinvolti

MILANO, 04 LUG – Carrefour Italia annuncia un piano di riorganizzazione della propria sede centrale di Milano con 175 esuberi. Lo si legge in una nota in cui il gruppo spiega che l’obiettivo dell’operazione è di “accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione del business, incentrato sul modello del franchising, e rilanciare la sostenibilità finanziaria e commerciale dell’azienda”. Una decisione – spiega l’azienda – “strettamente connessa alla complessità delle condizioni del mercato italiano, all’interno del quale il settore della Gdo si contraddistingue per una competizione intensa e frammentata, a fronte di un potere d’acquisto in diminuzione e una costante pressione sui margini, determinata da costi energetici, di logistica e aumento dei tassi di interesse”. “La riorganizzazione – chiarisce il gruppo – avrà impatti occupazionali previsti pari a 175 risorse, che saranno gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti e ricercando soluzioni che garantiscano il minore impatto sociale per i lavoratori coinvolti”. Carrefour intende adottare un “approccio improntato al dialogo costruttivo e responsabile, attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali”.

