Carrefour a lavoro per valutare l’uscita dall’Italia

agenzia

Il gruppo francese affida l'incarico a Rothschild

MILANO, 19 LUG – Carrefour starebbe valutando l’uscita dall’Italia con la cessione della rete che conta circa 1200 punti vendita, di cui 980 in franchising, e 18 mila dipendenti, fra diretti e indiretti. Il gruppo francese, secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, avrebbe affidato a Rothschild l’incarico di sondare il mercato alla ricerca di potenziali compratori. L’operazione rientrerebbe nell’ambito di una revisione strategica degli asset. L’obiettivo di Carrefour sarebbe quello di cedere le attività ad un unico compratore anche se si valuta anche l’ipotesi, secondo quanto riporta Bloomberg, di una vendita in più tranche, date le dimensioni in Italia. Carrefour, che al momento non ha preso ancora nessuna decisione, ha iniziato un’approfondita revisione strategica del suo portafoglio di attività che riguarda tutti i business e i modelli organizzativi, in risposta alle “mutate condizioni di mercato”, evidenzia Bloomberg. Al momento i rappresentanti di Carrefour e di Rothschild non hanno commentato le indiscrezioni.

