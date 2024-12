Carrus (Bdm Banca),a fianco imprenditoria femminile

agenzia

Ad dell'istituto, sono oltre 1,3 milioni di cui 500mila al Sud

ROMA, 02 DIC – Bdm Banca punta all’imprenditoria femminile per supportare il loro percorso di crescita e favorirne l’accesso al credito. Come sottolinea l’ad Cristiano Carrus “in Italia ci sono circa 1 milione e 325 mila realtà produttive guidate da donne, di cui 500 mila solo al Sud” alle quali la banca offre finanziamenti dedicati con garanzia del fondo Pmi. “In questo modo, non solo contribuiamo a rafforzare l’economia del Mezzogiorno, ma anche a costruire una società più inclusiva e sostenibile, dove l’imprenditorialità femminile può esprimere tutto il suo potenziale” ha spiegato l’ad. In particolare la banca offre un finanziamento chirografario, con garanzia del Fondo per le PMI, della durata massima di 10 anni a tasso fisso o variabile. Il prodotto di finanziamento prevede la possibilità di ottenere fino a 1 milione di euro per investimenti e massimo 250 mila euro per circolante, con un’offerta di prezzo dedicata e particolarmente vantaggiosa valida fino al 31 marzo 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA