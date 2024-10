Casaluci, ‘Pirelli non ha ristrutturazioni all’orizzonte’

agenzia

Punta su ammodernamento, con digitalizzazione e automazione

MILANO, 29 OTT – Il settore dell’auto soffre, le grandi marche chiudono le loro fabbriche ma la crisi non ‘contagia’ Pirelli. “Non abbiamo ristrutturazione all’orizzonte, abbiamo un programma molto importante di ammodernamento dei nostri impianti, soprattutto in Europa e in Sud America che passa da digitalizzazione, automazione e sempre più elettrificazione delle fabbriche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Intelligenza artificiale, nuova mobilità” risponde Andrea Casaluci, ceo di Pirelli a margine del Quattroruote Next. Pirelli, ricorda il manager, “ha fatto delle ristrutturazioni nel 2018-2019 in Sud America, abbiamo anche chiuso una produzione di pneumatici in Inghilterra”.

