Case e industrie tagliano consumi di energia, i trasporti no

agenzia

Stati generali green economy, nel complesso consumi calati

RIMINI, 05 NOV – Gli edifici nel 2023 sono stati il settore più energivoro in Italia, con oltre il 40% della domanda nazionale di energia, anche se hanno ridotto i propri consumi del 5,5%. I trasporti sono il secondo settore per consumi di energia, con il 35% del totale, e sono l’unico settore in cui anche nel 2023 i consumi di energia sono aumentati del 2,2%. L’industria, col 21% dei consumi finali nazionali, nel 2023, ha fatto registrare un taglio del 6%. Lo rivela la relazione degli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo a Rimini. Nel 2023 i consumi di energia in Italia sono calati di 4 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti): quelli di gas di ben 5,6 Mtep, di carbone di 2,2 Mtep e di prodotti petroliferi di 1 Mtep.

