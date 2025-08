++ Castagna (Bpm), ‘noi indispensabili per chi vuole fare M&A ++

agenzia

Mps e Agricole interlocutori ovvi, non escludo altre operazioni

MILANO, 06 AGO – “Penso che una banca come la nostra, con tutto il set di fabbriche prodotto e i risultati che sta facendo, sia interessante e indispensabile per chiunque voglia fare ulteriori aggregazioni in Italia”. Lo ha detto l’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in un’intervista a Class Cnbc. “C’è un risiko in corso” e “avevamo già comprato, tra noi e Anima, il 9% di Mps, quindi è evidente che ci può essere un interesse”, ma “allo stesso tempo Crédit Agricole ha aumentato la sua partecipazione a oltre il 20%. Sono due interlocutori ovvi considerando le partecipazioni azionarie, ma non escludo nemmeno altre possibili operazioni”, ha aggiunto.

