Cdp, al fianco delle Regioni. Dal 2022 mobilitati 1,5 miliardi

agenzia

Iniziative e strumenti per promuovere la crescita dei territori

ROMA, 06 MAR – Cassa depositi e prestiti, nell’ultimo triennio ha realizzato iniziative per 1,5 miliardi di euro a favore di Regioni, Province Autonome e Finanziarie regionali. Sono i dati presentati in occasione dell’appuntamento “Oggi, per l’Italia del futuro: 3° incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni”, organizzato da Cdp con la Conferenza delle Regioni e l’associazione delle finanziarie regionali Anfir, a cui hanno partecipato oltre cento rappresentanti del sistema regionale. Nel triennio 2022-2024, più di mezzo miliardo è stato destinato da Cdp alle infrastrutture con un focus su reti di trasporto, smobilità sostenibile e energie rinnovabili. Inoltre le operazioni di rifinanziamento di debiti pregressi delle Regioni con il Ministero dell’Economia, tra il 2022 e il 2024, hanno raggiunto i, generando risparmi per circa 400 milioni. Cdp ha inoltre proseguito il lavoro di promozione di strumenti di finanza innovativa, come i Basket Bond regionali, che beneficiano di garanzia pubblica e hanno attivato in tre anni risorse per oltre 142 milioni e finanziato 55 pmi.

