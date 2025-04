Cdp, ‘centrati tutti gli obiettivi sulla sostenibilità’

agenzia

Interventi per oltre 10.200 posti letto per lo student housing

ROMA, 09 APR – Il 2024 ha visto concludersi il triennio del piano ESG 2022-2024, con il pieno conseguimento di tutti gli impegni assunti, superando nell’80% dei casi i target originariamente prefissati. Lo spiega Cdp nella nota sul bilancio 2024. Nel 2024, sul fronte del cambiamento climatico, Cdp ha proseguito nel proprio impegno di riduzione delle emissioni del portafoglio finanziamenti con una diminuzione del 15% dell’intensità emissiva rispetto al dato del 2022 preso come valore di riferimento. Importanti risultati sono stati conseguiti anche sul fronte delle comunità interessate, grazie agli interventi del gruppo relativi all’abitare sostenibile (oltre 10.200 posti letto per lo student housing, oltre 5.100 tra posti letto e alloggi per il social housing), nonché agli interventi effettuati per scuole e ospedali, con oltre 370.000 mq messi in sicurezza. È proseguito anche l’impegno in ambito innovazione, ricerca e digitalizzazione, sostenendo, tra gli altri, il Fondo Crescita Sostenibile Specializzazione Intelligente, focalizzato su progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. A conferma della crescente attenzione alle tematiche di sostenibilità, la componente di obiettivi ESG nel programma di incentivazione aziendale ha raggiunto il 35%, superando il target di Piano, fissato al 30%. Di particolare rilievo è stato anche l’impegno per le persone, confermate al centro della strategia di Cdp, sia in termini di formazione (93% dei dipendenti formati sulla sostenibilità), sia in termini di valorizzazione della diversità, equità e inclusione (31% di donne in posizioni apicali, con una crescita di 5 punti percentuali dal 2022), sia a livello di coinvolgimento, con un tasso di engagement pari all’88%.

